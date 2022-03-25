Песков заявил, что Россия потребует от США объяснений по участию сына Байдена в работе биолабораторий на Украине

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25 марта 2022, 14:04 Источник: ТАСС

лаборатория, pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, 25 марта, что Москва будет требовать объяснений от США по участию сына президента страны Джо Байдена в работе биолабораторий на Украине.

Дмитрий Песков в рамках беседы с представителями СМИ подчеркнул, что власти Китая также потребовали от США разъяснений и призвали сделать вышеуказанную ситуацию прозрачной для всего мира.

Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что в настоящий момент Россия продолжает анализировать данные по американским биолабораториям на украинской территории.