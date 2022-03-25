Песков заявил, что Россия потребует от США объяснений по участию сына Байдена в работе биолабораторий на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, 25 марта, что Москва будет требовать объяснений от США по участию сына президента страны Джо Байдена в работе биолабораторий на Украине.
Дмитрий Песков в рамках беседы с представителями СМИ подчеркнул, что власти Китая также потребовали от США разъяснений и призвали сделать вышеуказанную ситуацию прозрачной для всего мира.
Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что в настоящий момент Россия продолжает анализировать данные по американским биолабораториям на украинской территории.