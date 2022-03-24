Начальник войск РХБЗ Кириллов заявил, что патогены с Украины могут привести к эпидемии, сопоставимой с COVID-19

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24 марта 2022, 16:13 Источник: РИА "Новости"

лаборатория, pixabay.com

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов допустил, что рассылка патогенных биоматериалов с Украины в страны Европы приведет к эпидемии, сопоставимой с COVID-19.

Игорь Кириллов отметил в четверг, 24 марта, что рассылка патогенных биоматериалов с украинской на европейскую территорию может стать причиной создания очага эпидемиологической нестабильной обстановки и гибели людей.

Согласно последней информации, известны случаи, когда работа американского военного ведомства с возбудителем сибирской язвы приводила к ЧС в сфере биобезопасности.