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22 марта 2022, 15:35 Источник: РИА "Новости"

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк во вторник, 22 марта, выразил уверенность в том, что европейские страны "еще будут благодарить РФ" за проведение спецоперации на Украине.

Алексей Черняк подчеркнул сегодня, что спецоперация на Украине "вскрыла биологический нарыв в центре Европы".

По мнению депутата, после завершения расследования европейские партнеры будут шокированы итогами расследования деятельности американских биолабораторий и еще "будут выражать РФ благодарность" за то, что страна вовремя закрыла эксперименты.