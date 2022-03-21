Замглавы МИД Сергей Рябков и посол Китая Чжан Ханьхуэй обсудили биологическую деятельность США на Украине

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21 марта 2022, 14:58 Источник: МИД России

замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia/via Globallookpress.com

Замглавы МИД России Сергей Рябков и чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэем в понедельник, 21 марта, обсудили проблематику военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Сергей Рябков в рамках беседы обратил внимание на данные о военно-биологической деятельности Соединенных Штатов Америки на Украине, а также на соответствующие усилия Москвы на профильных международных площадках. Обе стороны подчеркнули высокую эффективность российско-китайского внешнеполитического взаимодействия.

Напомним, ранее в Минобороны РФ предоставили презентацию, из которой следует, что Вашингтон потратил более 200 миллионов долларов на работу биолабораторий на украинской территории. Эти объекты принимали участие в американской военно-биологической программе.