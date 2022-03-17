Начальник войск РХБЗ Кириллов заявил, что вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий

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17 марта 2022, 17:11 Источник: РИА "Новости"

лаборатория, pixabay.com

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов допустил, что вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий на Украине.

Игорь Кириллов сообщил, что в 2018 году было зарегистрировано резкое увеличение случаев туберкулеза, вызванных новыми мультрезистентными штаммами, среди жителей Луганской и Донецкой народных республик.

Подчеркивается, что в ходе массовой вспышки, которая была зафиксирована в районе населенного пункта Пески, выявили свыше семи десятков случаев заболевания, которые становились причиной быстрого летального исхода. Кириллов заметил, что это может говорить о преднамеренном заражении или о случайной утечке патогена из какой-либо лаборатории на территории Украины.