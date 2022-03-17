Начальник войск РХБЗ Кириллов: Россия считает, что на Украине создавались компоненты биологического оружия

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17 марта 2022, 15:51 Источник: ТАСС

лаборатория, pixabay.com

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что, по мнению российских властей, на украинской территории создавались компоненты биологического оружия.

Игорь Кириллов заявил, что расположенные в Киеве, Одессе, Харькове и Львове лаборатории Министерства обороны Украины получили от Соединенных Штатов Америки финансирование в объеме 32 миллиона долларов.

Сообщается, что ВС РФ располагают документом, который подтверждает, что Пентагон принимал непосредственное участие в финансировании военно-биологических проектов на украинской территории.