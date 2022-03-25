Зампредседателя Совбеза Медведев: США ошибаются, думая, что у них нет конкурентов в мире

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в рамках беседы с журналистами утром в пятницу, 25 марта, заявил, что США ошибаются, полагая, что у них нет конкурентов.
По словам Дмитрия Медведева, поведение властей Соединенных Штатов Америки в мире объясняется тем, что они в какой-то момент решили, что у них больше нет конкурентов.
Зампредседателя Совбеза России в интервью RT и РИА "Новости" отметил, что Вашингтон допустил ошибку, поскольку жизнь не стоит на месте, международные отношения и страны развиваются, вследствие чего многое меняется.