Политолог Шаповалов заявил, что власти США занимаются насаждением своих ценностей в других странах

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25 марта 2022, 09:21

Капитолий, pixabay.com

Замиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил планы США выделить средства на программу, которая предполагает обучение детей и студентов Боснии и Герцеговины основам "демократии".

Владимир Шаповалов заявил, что власти США в течение многих десятков лет занимаются насаждением своих ценностей в других странах. Политолог уточнил, что для Вашингтона важна пропагандистская работа в государствах, которые подконтрольны Соединенным Штатам.

Эксперт в беседе с RT подчеркнул, что Босния и Герцеговина относится к таким странам, поскольку что еще с середины 90-х годов прошлого века она находится под американским контролем. "Видимо, не все так гладко, не все население разделяет их позиции", – отметил Шаповалов и добавил, что сербская часть крайне негативно относится к США и воспринимает американцев как оккупантов.