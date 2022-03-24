Байден выразил мнение, что Путин «пытается развалить НАТО»

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24 марта 2022, 22:00 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Michael Kappeler/dpa

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в четверг, 24 марта, выразил мнение, что глава Российской Федерации Владимир Путин пытается "развалить" НАТО и якобы хотел сделать это "с самого начала".

По мнению Джо Байдена, Владимир Путин якобы пытался "развалить" Североатлантический альянс еще с тех самых дней, когда он занимал пост вице-президента США.

Американский лидер выразил уверенность в том, что глав РФ предпочитает "иметь дело с тридцатью независимыми странами, чем с тридцатью объединенными странами". Байден подчеркнул, что не шутит и говорит "предельно серьезно".