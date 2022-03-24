Столтенберг: Мы не будем посылать войска НАТО на Украину как сухопутные, так и авиацию

Аргументы Недели → Армия 13+

24 марта 2022, 20:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

НАТО направит четыре новые боевые группы на ныне формируемый восточный фронт альянса. В добавок к тем контингентам войск Западной Европы, что размещены в Польше и Прибалтике в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию перебросят группы численностью 1000 до 1500 военнослужащих. Кроме того, в состоянии повышенной боевой готовности находятся силы быстрого реагирования НАТО численностью 40 тыс. штыков.

Западная пресса назвала только что прошедший саммит НАТО вялым. Ничего радикально нового на нём не было сказано, это от части настораживает. Йенс Столтенберг подтвердил позицию альянса по отношению к Украине: «Мы также ясно дали понять, что не будем посылать войска НАТО на Украину как сухопутные, так и авиацию… Мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не вышел за пределы Украины». Он, также подчеркнул, что бесполётная зона над Незалежной создаваться не будет. В противном случае НАТО пришлось бы «атаковать российские системы ПВО в России, в Белоруссии и на Украине, а также быть готовыми сбивать российские самолеты. И тогда риск полномасштабной войны между НАТО и Россией будет очень высок».

Однако, есть достоверные данные, что кадровые натовские военные неофициально воюют на стороне Украины, это в первую очередь - военные советники, в руках которых находятся разведывательные данные, которые поступают от спутниковой группировки и от самолётов ДРЛО «Авакс». По сути, именно они руководят войсками ВСУ, а не украинское командование. На территории Незалежной присутствуют спецназовцы из Канады, США, Британии, Польши, Франции, Германии и других стран НАТО.

Всё так же предсказуемо прозвучал на саммите призыв к странам членам альянса увеличить свои военные бюджеты. Киеву обещали продолжить помощь, в том числе в сфере кибербезопасности. Предложение Польши направить на Украину10-тысячный военный контингент НАТО было отвергнуто в жёсткой форме.

Что произошло вне рамок этого саммита? Британский премьер Борис Джонсон написал твиттер о том, что Лондон предоставит Украине еще 6 тысяч ракет, каких конкретно - не ясно, скорее всего речь идёт о противотанковых переносных комплексах. Источник в Белом доме сообщил, что США во взаимодействии с союзниками, возможно, передадут Украине противокорабельные ракетные комплексы. Вопрос - какие? В любом случае у ВСУ нет специалистов умеющих управлять этим типом вооружений.

Поэтому противокорабельные ракетные комплексы придётся поставлять Киеву в комплекте с личным составом боевых расчётов.

К удивлению, всех, Канада вдруг заявила, что опустошила свои арсеналы, под чистую, и больше ей на Украину отправить нечего. Парламент Чехии принял закон, разрешающий направить своих военных в Словакию, в составе международной группы НАТО.

Обозначилось недопонимание между Новым и Старым светом. Это касается в первую очередь энергетической сферы. Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил телеканалу CNN: «У нас не совсем одинаковая ситуация в Европе и в Соединенных Штатах. Нефтяной или газовый сектор, к примеру. Мы в Европе гораздо более зависимы по сравнению с ситуацией в Соединенных Штатах. Вот почему мы должны быть разумными. Цель состоит в том, чтобы целить в Россию, чтобы причинить боль России. Цель не в том, чтобы причинить боль себе». По сути, это означает, что Европа не собирается безоглядно вступать в санкционную гонку, по первому требованию США. Возможно, отдельные европейские страны уже в ближайшее время будут искать пути обхода тех антироссийских санкций, в которых уже приняли участие.