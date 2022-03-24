Москалькова сообщила, что Россия и Украина осуществили обмен удерживаемыми лицами по формуле «10 на 10»

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24 марта 2022, 21:16 Источник: РИА "Новости"

Татьяна Москалькова, Kremlin Pool/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вечером в четверг, 24 марта, подтвердила, что российская и украинская стороны обменялись удерживаемыми лицами по формуле "10 на 10".

Татьяна Москалькова сообщила, что Министерством обороны Российской Федерации была проведена огромная работа по возвращению на родину российских удерживаемых военнослужащих. Она также подтвердила данные об обмене десяти удерживаемых на территории Украины военных из РФ на десять украинских военнослужащих.

Кроме того, был произведен обмен гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков с судна "Сапфир".