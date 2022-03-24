ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине

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24 марта 2022, 20:00 Источник: РИА "Новости"

эмблема ООН, Daniel Karmann/dpa

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил корреспондент РИА "Новости".

Соавторами данной резолюции, в частности, являются Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Украина, Грузия, Германия, Латвия, Литва. За этот документ проголосовали 140 государств, воздержались 38, а против голоса отдали Белоруссия, Россия, Эритрея, КНДР и Сирия.

Гуманитарный проект, который ранее планировалось принимать в Совбезе, содержал политические оценки, которые осуждают действия РФ, вследствие чего данный документ был заведомо обречен на вето с российской стороны. Позже Франция и Мексика решили добиваться голосования в Генеральной ассамблее ООН по своей резолюции. Отметим, что в отличие от решений Совбеза ООН резолюции ГА не могут предписывать в отношении государств каких-либо принудительных мер.

В резолюции, принятой Генеральной ассамблеей, подчеркивается, что она требует немедленного прекращения спецоперации России на Украине.