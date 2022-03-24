Генсек НАТО Столтенберг отверг предложение Польши о войсках блока на Украине

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24 марта 2022, 17:20

Карта НАТО, MOD Russia Source/ Globallookpress.com

В ходе экстренного саммита Североатлантического альянса состоялось обсуждение множества вопросов, так или иначе связанных с Украиной. Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что на Украине войск НАТО не будет.

Таким образом, атлантист ответил на предложение Польши о размещении войск западного блока на украинской территории. «НАТО не будет разворачивать войска на Украине, чтобы избежать войны с Россией», − подчеркнул западный политик.

Тем не менее, альянс на фоне Украины повысил защиту от химических и ядерных угроз. Одновременно он создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Европе. «Мы создаем четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Мы принимаем все необходимые меры и решения для обеспечения безопасности и защиты всех союзников во всех регионах и с применением комплексного подхода». – говорится в итоговом заявлении. Причиной названа спецоперация России на территории Украины.