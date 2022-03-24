Страны-члены НАТО приняли решение разместить боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии

Лидеры стран-членов НАТО договорились разместить четыре боевые группы на востоке Европы. Соответствующая информация содержится в заявлении, обнародованном в четверг по итогам саммита в Брюсселе.
Уточняется, что будут созданы дополнительные многонациональные боевые группы на территориях Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
В документе также говорится, что союзники по НАТО приняли решение усилить поддержку Украины, в частности, в сферах кибербезопасности и противостояния химическим и ядерным угрозам.