Страны-члены НАТО приняли решение разместить боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии

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24 марта 2022, 17:02 Источник: РИА "Новости"

флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image/www.imago-images.de

Лидеры стран-членов НАТО договорились разместить четыре боевые группы на востоке Европы. Соответствующая информация содержится в заявлении, обнародованном в четверг по итогам саммита в Брюсселе.

Уточняется, что будут созданы дополнительные многонациональные боевые группы на территориях Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

В документе также говорится, что союзники по НАТО приняли решение усилить поддержку Украины, в частности, в сферах кибербезопасности и противостояния химическим и ядерным угрозам.