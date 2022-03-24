Захарова: накачка Украины оружием странами НАТО приведет к непредсказуемым последствиям

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24 марта 2022, 16:19

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Накачка Украины оружием странами, входящими в Североатлантический альянс, приведет к непредсказуемым последствиям. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Государства-члены НАТО продолжают накачивать Киев оружием, это приведет к непредсказуемым последствиям», — процитировал Захарову Telegram-канал ТАСС.

Также спикер МИД отметила, что украинские посольства за рубежом продолжают вербовать наемников для их использования против России.

Как сообщалось ранее в четверг, Минобороны РФ проинформировало, что к финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд, возглавляемый сыном президента США Хантером Байденом.