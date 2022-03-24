Столтенберг: НАТО не будет разворачивать свои подразделения на Украине, чтобы избежать войны с Россией

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24 марта 2022, 16:52

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Zheng Huansong / globallookpress.com

Североатлантический альянс не будет разворачивать свои подразделения на украинской территории, чтобы избежать войны с Российской Федерацией. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО не будет разворачивать войска на Украине, чтобы избежать войны с Россией, ответил Столтенберг на вопрос о предложении Польши», — говорится в публикации Telegram-канала ТАСС.

Некоторое время назад польский вице-премьер Ярослав Качиньский призвал ввести миротворческую миссию альянса на Украину, где с 24 февраля проходит российская спецоперация.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер МИД РФ Мария Захарова указала на то, что накачка Киева оружием странами НАТО приведет к непредсказуемым последствиям.