Глава МИД РФ Лавров: «Мы знаем, какими угрозами, шантажом и выкручиванием рук обеспечивается единство Запада»

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24 марта 2022, 14:47

МИД России, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Западные страны после признания республик Донбасса, начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины приняли сторону русофобного противостояния России. Однако Москва к такому развитию событий была готова, о чем заявил сегодня, 24 марта, на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы теперь готовы к тому, что Запад встал на путь русофобии. Западу не нравится, когда [киевский] режим, который он пестовал и вооружал против России, который он наставлял на путь неонацистской идеологии и практики все эти последние годы, должен сейчас отвечать за свои преступления», − цитирует ТАСС российского министра.

Запад, по словам Лаврова, всегда использовал Украину как «инструмент русофобской политики и сдерживания России». В разрешенные приёмы властям самопровозглашенного после переворота 2014 года режима вошли все преступления, «включая убийства мирных граждан в течение последних восьми лет, запрет русского языка, культуры, журналистики, исключение русских из числа коренных народов Украины».

Ни один из принципов работы англосаксонских стран не прошёл мимо внимания Москвы. «Мы знаем, какими угрозами, шантажом и выкручиванием рук обеспечивается это единство», − настойчиво уточнил Лавров.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров назвал в среду, 23 марта, русофобию, процветающую на Западе, «приговором западной цивилизации».