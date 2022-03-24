Виктория Нуланд объявила США «сильным партнёром» Индии

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24 марта 2022, 12:51 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд за последнюю неделю посетила Индию, Бангладеш и Шри-Ланку. В ходе этого визита к беспрецедентному давлению на Индию с требованиями отказаться от сотрудничества с Россией подключились премьер-министры Японии и Австралии Фумио Кисида и Скотт Моррисон.



По итогам консультаций представители США и Индии договорились укреплять глобальное партнерство, основанное на «общих демократических ценностях и совпадении стратегических интересов», а также «реализовать конструктивную повестку» QUAD — четырехстороннего диалога по безопасности, который включает США, Индию, Японию и Австралию.



Со стороны США также отмечается озабоченность, что Бангладеш и Шри-Ланка делают шаги в сторону Китая. Бангладеш занимает третье место среди экономических партнеров КНР в Южной Азии, а Шри-Ланка ранее передала в аренду Пекину на 99 лет за символические $1,12 млрд стратегически важный глубоководный порт Хамбантота, который лежит на перекрестке путей через Индийский океан и может быть использован в военных целях.



В качестве второго противника странам Южной Азии была представлена Россия, имеющая довольно активные и развивающиеся отношения и с Даккой, и с Коломбо.



«США ждут, что Бангладеш окажется на их стороне в контексте ситуации между Россией и Украиной», - заявила Виктория Нуланд.



При этом остается фактом, что в конце прошлого года Соединенные Штаты ввели санкции в отношении «Батальона быстрого реагирования» (RAB) - элитного подразделения полиции Бангладеш и нескольких его руководителей. Минфин США обвинил «Батальон быстрого реагирования», использовавшийся для борьбы с наркомафией, в «серьезных нарушениях прав человека» и создании «угрозы интересам национальной безопасности США».



В ходе визита Виктория Нуланд похвалила Бангладеш за улучшение ситуации с правами человека и призвала к дальнейшему сближению с США. О возможности отмены санкций заявлений не было.



Центральным событием поездки недельного турне Нуланд стал визит в Дели. Американо-индийские отношения находятся на подъеме, при этом между сторонами есть полный консенсус относительно необходимости сдерживания Китая.



Тем не менее на днях Джо Байден заявил, что позиция Индии в отношении санкционной войны с Россией «выглядит несколько шаткой». Вместе с тем Индия, как и Китай, отказалась осуждать Россию за спецоперацию на Украине и не только не участвует в войне санкций, но и ищет пути дополнительной закупки российской нефти и перевода торговли на расчет в рупиях и рублях.



Виктории Нуланд предстояло привести дополнительные аргументы, способные изменить позицию Дели по отношению к украинскому кризису.



«Демократии должны объединиться и изменить свою позицию по отношению к России из-за выбора, который сделал Путин. Мы знаем об исторических отношениях и оборонных отношениях между Индией и Россией. Но времена изменились. Они изменились с точки зрения готовности США и Европы быть сильными партнерами Индии в области обороны и безопасности», - заявила она.



Между тем заявления, сделанные по итогам переговоров замгоссекретаря США с первым заместителем главы МИД Индии Харшем Вардханом Шринглой, свидетельствуют о том, что индийская сторона смогла и на сей раз вывести вопрос об отношениях с Россией за рамки американо-индийского диалога. В принятом совместном заявлении говорится, что, «учитывая общие демократические ценности и совпадение стратегических интересов, стороны договорились работать вместе над укреплением глобального партнерства между Индией и США в отношении цепочек поставок, важнейших технологий, в областях безопасности, здравоохранения, борьбы с изменением климата, а также экологически чистой энергии и борьбы с терроризмом».



