Посол РФ в США Антонов: заявления Госдепа о «военных преступлениях» России на Украине лишены здравого смысла

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24 марта 2022, 08:04

посол России в США Анатолий Антонов, Pavel Bednyakov/Xinhua

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявления представителей американского госдепартамента о совершении Вооруженных сил России военных преступлений на Украине.

Антонов заявил, что подобные утверждения Госдепа выходят за рамки здравого смысла. По его словам, цель подобных заявлений - демонизировать Россию в глазах общественности, разжечь русофобию.

Посол России в США отметил, что попытка Соединенных Штатов присвоить себе право судить, кто есть «военный преступник», вызывает отторжение.

«Страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой», - подчеркнул дипломат. «Не пора ли остановиться?» - призвал Анатолий Антонов.

Ответы дипломата на вопросы СМИ опубликованы в Telegram-канале российской дипмиссии в США.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. Минобороны РФ сообщило, что наносят высокоточные удары только по военной инфраструктуре Украины и украинским войскам. Об оккупации Украины речи не идет.

Посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил ранее, как американские самолёты в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии