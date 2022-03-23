Посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил: американские самолёты в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии

Пентагон не помнит о недавних бомбёжках Югославии, Ирака и Ливии со стороны США и их союзников в НАТО. Российский дипломат, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов напомнил потерявшему память министерству обороны США.
Высказывание Антонова опубликовано в сообщении дипмиссии в Telegram, - передает RT. "Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как ещё совсем недавно самолёты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии", - отметил посол и добавил, что в Вашингтоне забыли "и о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наёмников в Афганистане и Сирии".
Анатолий Антонов подчеркнул, что удары Вооружённых сил Российской Федерации в ходе спецоперации в Донбассе направлены исключительно против объектов военной инфраструктуры Украины.
Специальная военная операция России на Украине по защите жителей республик Донбасса началась 24 февраля 2022 года.