Посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил: американские самолёты в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии

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23 марта 2022, 08:50

Посол А. Антонов, фото: Russian Embassy in the USA, globallookpress.com

Пентагон не помнит о недавних бомбёжках Югославии, Ирака и Ливии со стороны США и их союзников в НАТО. Российский дипломат, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов напомнил потерявшему память министерству обороны США.

Высказывание Антонова опубликовано в сообщении дипмиссии в Telegram, - передает RT. "Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как ещё совсем недавно самолёты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии", - отметил посол и добавил, что в Вашингтоне забыли "и о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наёмников в Афганистане и Сирии".

Анатолий Антонов подчеркнул, что удары Вооружённых сил Российской Федерации в ходе спецоперации в Донбассе направлены исключительно против объектов военной инфраструктуры Украины.

Специальная военная операция России на Украине по защите жителей республик Донбасса началась 24 февраля 2022 года.