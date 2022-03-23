Депутат ГД Водолацкий отметил важность закона о статусе ветерана боевых действий

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23 марта 2022, 17:12

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Принятый в среду, 23 марта, закон о признании участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий является весьма важным для военнослужащих российской армии. Такое заявление сделал первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT.

«Законопроект очень важен, необходим, особенно сейчас, когда наши военнослужащие освобождают в ходе спецоперации территорию Украины… Они рискуют жизнью, спасают мирное население, и, естественно, на них должны распространяться все льготы как на участника боевых действий», − цитирует агентство слова парламентария.

Водолацкий рассчитывает, что Совет Федерации РФ «быстро и оперативно одобрит данный закон для того, чтобы он лёг на стол президента России».

Ранее стало известно, что парламентарии Государственной Думы одобрили закон, подразумевающий признание участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий.