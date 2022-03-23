В Госдуме принят закон о признании ветеранами участников спецоперации на Украине и в Донбассе

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23 марта 2022, 17:00

Бойцы ВС РФ, Pravda Komsomolskaya/ Russian Look

Парламентарии Государственной Думы одобрили закон, подразумевающий признание участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий. Соответствующее заявление размещено в среду, 23 марта, на официальном сайте российского парламента.

«Закон предоставляет статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года», − приводит ТАСС слова Председатель Госдумы Вячеслава Володина.

Документ предписывает распространение на участников спецоперации налоговых, транспортных, земельных, жилищных мер социальной поддержки. Также бойцы будут пользоваться льготами при оплате ЖКУ.

Как ранее отметил обозреватель издания, сейчас самые тяжёлые бои идут на западных окраинах Донецкой республики и юге Харьковской области.