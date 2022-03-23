Сейчас самые тяжёлые бои идут на западных окраинах Донецкой республики и юге Харьковской области

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23 марта 2022, 16:31 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

На участке фронта от Старомлиновки до Горловки гремит канонада, войска РФ и ДНР здесь взламывают оборону противника на четырёх направлениях, пытаясь рассечь «донецкую» группировку ВСУ на несколько частей. Южнее Изюма столкнулись значительные силы ВС РФ и ВСУ, в данном пункте идёт встречный бой. Об этом сообщает блогер Юрий Подоляка, ссылаясь на свои источники.

Идут тяжёлые бои на участке фронта от Старомлиновки до Горловки. Войска РФ и ДНР прорывают оборону противника (которую занимают 4 полнокровных и хорошо вооружённых механизированные бригады ВСУ) на четырёх основных направлениях, пытаясь рассечь данную группировку ВСУ на пять частей. Темп наступления войск РФ и Донбасса нарастает каждый день. Есть прогноз, что окончательно оборона украинских сил именно на вышеуказанном участке фронта будет взломана в течение нескольких дней.

Построенная за восемь долгих лет прочная украинская фортификация не выдерживает огня 203-мм САУ 2С7М «Малка». А линия обороны ВСУ здесь включает большое количество железобетонных фортификационных сооружений. Которые легко выдерживали жидкое огневое воздействие прошлых лет, а сейчас рассыпаются в прах под ударами тяжёлой российской артиллерии и армейской авиации ВКС РФ.

Подразделения МН ДНР пошли в прорыв в районе Горловки (Верхнеторецкое уже освобождено), Песок, западнее Марьинки и в районе Курахово. На горловском направлении первые эшелоны обороны противника уже взломаны. Здесь продвижение вперёд войск ДНР ускоряется с каждым днём. Ударом на Пески войска ДНР совершают охват авдеевского укрепрайона ВСУ с выходом в его тыл. Войска ДНР прорываются через Марьинку (уже освобождена) навстречу российским подразделениям. А встреча войск, судя по всему, должна произойти в Курахово, что может привести к окружению значительных сил противника, нависающих над Донецком с запада. Если эта группировка не начнёт немедленный отход, очень скоро нас порадует новость о том, что она попала в котёл.

Южнее Изюма минувшей ночью украинские войска пытались контрударом опрокинуть подразделения ВС РФ и отбросить их за Донец Северский, но силёнок у них не хватило. Сейчас там идёт встречный бой, в котором задействованы значительные силы с обеих сторон. Есть мнение, что украинские формирования здесь долго не устоят и в ближайшее время будут перемолоты. А войска РФ получат возможность развивать наступление в южном направлении, а также в сторону Лозовой и Первомайского. Это ставит под угрозу окружения «краматорско-славянскую» группировку ВСУ. Сейчас ВС РФ артиллерией и штурмовой авиацией наносят удары по скоплениям живой силы и боевой техники противника в районах населённых пунктов (н/п) Дружковка, Краматорск, Константиновка.

В настоящее время ВСУ спешно создают новую линию обороны западнее, на рубеже Первомайское - Лозовая, точнее укрепляют эти и другие н/п, не пытаясь возводить фортификацию в чистом поле. Есть вероятность, что сюда уже подтягиваются резервы из Днепропетровска. Возможно, на этот оборонительный рубеж (в укреплённые н/п) отойдут остатки «донецкой группировки» украинских войск.