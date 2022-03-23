Госдума: депутатам-единороссам для выезда из России потребуется разрешение

Аргументы Недели → Политика 13+

23 марта 2022, 12:54

Госдума, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

На заседании Государственной Думы в среду, 23 марта, принято решение о запрете выезда за рубеж депутатам от фракции «Единой России» без особого разрешения. Информацию сообщает ТАСС.

Отмечается, что парламентариям от «Единой России» отныне запрещено покидать пределы Российской Федерации без разрешения главы фракции Владимира Васильева.

Ранее стало известно, что жену бывшего депутата Верховной Рады Игоря Котвицкого – Анастасию задержали на украинско-венгерской границе. Она вместе с матерью приехала на пограничный пункт Закарпатья. Венгерская сторона при осмотре вещей обнаружила у неё 29 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро.