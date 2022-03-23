Наворованные Аваковым у украинского народа деньги из международных кредитов пытались вывезти за границу

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23 марта 2022, 10:37

Супругу бывшего депутата Верховной Рады Игоря Котвицкого – Анастасию задержали на украинско-венгерской границе. Она вместе с матерью приехала на пограничный пункт Закарпатья. Венгерская сторона при осмотре вещей обнаружила у неё 29 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро.



Государственное бюро Украины возбудило уголовное дело. Примечательно, что украинские таможенники не заметили такую сумму денег у женщин, сообщает издание «Компромат.ру». В Киеве никто не сомневается, что деньги принадлежат бывшему слуге народа Игорю Котвицкову - деловому партнёру экс-министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Бывший депутат мог просто помочь своему другу вывезти валюту из страны.



Котвицкие поженились относительно недавно. Супруга Анастасия известна в украинском обществе скандальными выходками. Она открыто совершала крупные покупки драгоценностей. Работая в Харьковской областной администрации, Котвицкая хвасталась большими доходами, чего у обычных чиновников быть не должно. «Бизнесмен» и чиновник знакомы уже более 30 лет. За это время они успели провернуть на Украине множество сделок, внимание к которым правоохранители начали привлекать только сейчас.