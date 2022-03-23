Денис Пушилин: силы ДНР и России лишили войска Украины возможности проводить ротацию

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23 марта 2022, 10:26

Глава ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Силы Донецкой народной республики и Российской Федерации лишили войска Украины возможности проводить ротацию. Соответствующее заявление сделал руководитель ДНР Денис Пушилин.

«Силы ДНР и России лишили украинские войска возможности проводить ротацию», — процитировал политика Telegram-канал «RT на русском».

Также Пушилин отметил, что под контролем националистических батальонов в Мариуполе в настоящий момент могут находиться до 150 тысяч человек.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. Ранее в среду сообщалось, что министерство обороны РФ продемонстрировало на видео уничтожение украинского ангара с вооружением управляемыми ракетами с вертолетов.