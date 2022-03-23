Минобороны России показало на видео уничтожение украинского ангара с вооружением управляемыми ракетами с вертолетов

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23 марта 2022, 09:43

Вертолет, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео уничтожение украинского ангара с вооружением управляемыми ракетами с вертолетов. Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинского ангара с вооружением вертолетами армейской авиации с применением управляемых ракет», — прокомментировал выложенные кадры TG-канал.

Как сообщалось ранее сегодня, отечественный политический эксперт Сергей Марков указал, что Польша хочет послать на территорию Украины военных и аннексировать у бывшей советской республики Львов, Галичину и Волынь.