Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео уничтожение украинского ангара с вооружением управляемыми ракетами с вертолетов. Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал РИА Новости.
«Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинского ангара с вооружением вертолетами армейской авиации с применением управляемых ракет», — прокомментировал выложенные кадры TG-канал.
Как сообщалось ранее сегодня, отечественный политический эксперт Сергей Марков указал, что Польша хочет послать на территорию Украины военных и аннексировать у бывшей советской республики Львов, Галичину и Волынь.