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22 марта 2022, 22:57 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва до последнего момента не хотела верить, что никто не послушает ее обеспокоенности и рассчитывала на прорыв в "нормандском формате".

Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами вечером во вторник, 22 марта, подчеркнул, что Россия также надеялась на то, что Украина не будет готовиться к ударам по Донбассу, однако впоследствии стало абсолютно понятно, что Киев пойдет на наступление против ДНР и ЛНР.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, российская сторона до последнего момента рассчитывала на то, что ее обеспокоенности будут услышаны, а также на то, что Украину предостерегут от вышеуказанных действий. "Но никто этого не сделал", – заключил Дмитрий Песков в беседе с CNN.