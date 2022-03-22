Песков заявил, что спецоперация РФ на Украине идет в соответствии с заранее установленными планами и задачами

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22 марта 2022, 22:00 Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков вечером во вторник заявил, что специальная военная операция на Украине идет четко в соответствии с установленными заранее планами и задачами.

Дмитрий Песков в рамках разговора с журналистами подчеркнул, что никто с самого начала не думал, что спецоперация РФ на Украине "займет пару дней".

Пресс-секретарь Владимира Путина также заявил, что главной целью действий российских военнослужащих в Мариуполе является очищение города от националистических подразделений и добавил, что часть граждан Украины сотрудничает с российскими военными.

Кроме того, Дмитрий Песков уточнил, что оккупация Украины – это не цель специальной военной операции.