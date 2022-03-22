Конашенков, - фронтовая и армейская авиация ВКС РФ атаковала 83 военных объекта Украины

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22 марта 2022, 19:57

Фото: Соцсети

С начала проведения специальной военной операции Вооружёнными силами РФ уничтожены: 236 беспилотных летательных аппаратов, 185 зенитных ракетных комплексов, 1547 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 612 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 1343 единицы специальной военной автомобильной техники. Об этом и других событиях 22 марта в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Из его уст так же стало известно, что подразделения ВС РФ, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооружённых сил, за день продвинулись еще на 4 километра и подошли к населенному пункту (н/п) Новомихайловка. Силы ДНР освободили н/п Верхнеторецкое и продолжают наступление громить 25-тую воздушно-десантную бригаду ВСУ. Дончане уничтожели два танка, пять БМП, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей повышенной проходимости противника.

В течение 22 марта дальней авиацией ВКС РФ и кораблями ЧФ РФ были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по военным объектам Украины. В результате: уничтожены крупные хранилища горюче-смазочных материалов украинских войск в населенных пунктах Лисичанск и Краматорск, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и арсеналы с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке.

Фронтовая и армейская авиация ВКС РФ атаковала 83 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники. Российские зенитчики сбили 6 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области.