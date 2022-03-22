Член СПЧ Мысловский предложил пригласить в Донбасс иностранный дипломатический корпус

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22 марта 2022, 18:22 Источник: РИА "Новости"

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Евгений Мысловский выдвинул идею о приглашении в Донбасс иностранных дипломатов, чтобы они своими глазами увидели происходящее.

Евгений Мысловский заметил во вторник, 22 марта, что предложил бы иностранному дипломатическому корпусу "проехаться" по ДНР и ЛНР, а затем доложить в своих странах об увиденном.

Член СПЧ также заметил, что дипломаты могут отказаться от посещения Донбасса, однако предложить им такой вариант "будет полезно".