Член СПЧ Мысловский предложил пригласить в Донбасс иностранный дипломатический корпус

Член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Евгений Мысловский выдвинул идею о приглашении в Донбасс иностранных дипломатов, чтобы они своими глазами увидели происходящее.
Евгений Мысловский заметил во вторник, 22 марта, что предложил бы иностранному дипломатическому корпусу "проехаться" по ДНР и ЛНР, а затем доложить в своих странах об увиденном.
Член СПЧ также заметил, что дипломаты могут отказаться от посещения Донбасса, однако предложить им такой вариант "будет полезно".