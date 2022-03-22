Москва отправила запрос в СБ ООН на голосование по резолюции касательно Украины на 23 марта

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22 марта 2022, 18:03

Совет Безопасности ООН, MFA Russia/ Globallookpress.com

Российская сторона направила запрос на голосование по собственному проекту гуманитарной резолюции касательно Украины. Как уточнил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Москва рассчитывает на 23 марта.

«Да, мы попросили проведения голосования. Думаем, это подходящее время», − приводит слова дипломата РИА Новости.

Напомним, 18 марта российская делегация отменила голосование по резолюции о гуманитарной ситуации на Украине в Совете Безопасности ООН. Однако проект документа не отзывала.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что постпредство при ООН распространило среди стран-членов Совета Безопасности материалы Следственного комитета и RT о преступлениях украинских военных с применением запрещенных способов войны.