Постпредство РФ при ООН распространило среди стран-членов СБ материалы о военных преступлениях Украины

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18 февраля 2022, 11:57 Источник: РИА Новости

военный, фото: pixels.com

Замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что постпредство при ООН распространило среди стран-членов Совета Безопасности материалы Следственного комитета и RT о преступлениях украинских военных с применением запрещенных способов войны.

Вершинин призвал страны-члены Совбеза посмотреть материалы и быть готовыми увидеть «ужасное».

Документы были распространены в четверг, 17 февраля.

Напомним, что вооруженный конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет. По данным ООН, за этот период погибли свыше 13 тысяч человек.

Деэскалацию ситуации возможна при выполнении Минских соглашений, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее сообщалось, что 17 февраля в Донбассе зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня. Известно, что украинские силовики выпустили по территории ДНР 93 мины различного калибра.