Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос Крыма и Донбасса при предоставлении Украине гарантий безопасности

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22 марта 2022, 11:17 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: IMAGO/Sebastian Gabsch, globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором готов обсуждать тему Крыма и Донбасса.

Глава государства считает, что получение Украиной гарантий безопасности — это необходимый элемент в достижении компромиссов между Россией и Украиной, а также первый шаг к решению вопросов Крыма и Донбасса.

«Есть страны-члены НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности, которые не могут нам гарантировать 100-процентное членство в альянсе, но готовы делать все то, что должен был делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс, он компромиссный для всех: для Запада который не знает, что с нами делать в вопросе с НАТО, для Украины, которая хочет гарантий безопасности, и для России, которая не хочет распространения НАТО", — отметил Зеленский.

Он также заявил, что предоставление гарантий безопасности может занять некоторое время и решение будет достигнуто вместе с изменением конституции. Только после выполнения заявленных условий президент Украины готов обсудить с Путиным тему Крыма и Донбасса.

Ранее Зеленский заявил, что вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму должен решать всеукраинский референдум.