Зеленский: компромиссы на переговорах между Украиной и Россией окончательно будет решать всеукраинский референдум

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21 марта 2022, 22:52 Источник: РИА Новости

В. Зеленский, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму должен решать всеукраинский референдум.

Издание "Общественное" опубликовало цитату Зеленского, который сказал: "Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум. Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма".

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине с целью "защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Президент РФ Владимир Путин заявил, что планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" республик Донбасса.

Путин подчеркнул, что об оккупации Украины речи не идет. Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы наносят высокоточечные удары по военной инфраструктуре и украинским войскам.