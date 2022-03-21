Прилепин: «Мне предложили поучиться в школе губернаторов, но я никогда об этом всерьез не размышлял»

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21 марта 2022, 16:06

Захар Прилепин, фото: vk.com/zaharprilepin

Писатель и политик Захар Прилепин проходит обучение в школе губернаторов. 21 марта 2022 года в СМИ появились публикации, что в ряде российских регионов могут отказаться в сентябре от прямых выборов губернаторов.

Прошлой осенью СМИ писали, что Захар Прилепин может возглавить один из регионов после учебы в школе губернаторов.

Писатель в интервью Общественной службе новостей поделился, что сам он никогда всерьез не задумывался о работе губернатором. Прилепин рассказал, что ему "просто предложили пойти поучиться в школу губернаторов, так называемую".

Как он понимает, на самом деле "это школа кадрового резерва, которая предполагает самую разную форму работы". "И я туда пошел, а досужие журналисты сразу стали выяснять, в какой я регион могу пойти губернатором", - говорит Прилепин.

По его мнению, теперь для третирования некоторых губернаторов используется его фамилия. "Я сам никогда об этом всерьез не размышлял. Будет предложение — будем осмыслять, думать", — сказал Захар Прилепин.