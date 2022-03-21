«Коммерсантъ» сообщает, что в некоторых российских регионах могут отказаться от прямых выборов губернаторов

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21 марта 2022, 10:09 Источник: Коммерсантъ

выборы, Evgeny Sinitsyn/XinHua/ globallookpress.com

Издание "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, утром в понедельник, 21 марта, сообщило, что в ряде российских регионов могут отказаться от прямых выборов губернаторов в сентябре текущего года.

Согласно последним данным, несколько российских губернаторов направили федеральным властям обращение с просьбой рассмотреть возможность отказаться от прямых выборов в связи с изменением экономической ситуации.

Как отмечает "Коммерсантъ", в сложившихся условиях губернаторам все сложнее вести работу со спонсорами и проводить избирательные кампании. По информации источников, сейчас прорабатываются два варианта развития событий. В первом случае речь идет об отказе от прямых выборов губернаторов, а во втором случае предлагается перенос выборов по решению ЦИК.