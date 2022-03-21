Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Евросоюз выделит Украине дополнительный миллиард евро для закупок оружия

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21 марта 2022, 13:03 Источник: РИА "Новости"

глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Thomas Imo/PHOTOTHEK/globallookpress.com

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что министры иностранных дел стран Европейского союза 21 марта примут политическое решение о выделении Украине для закупок оружия дополнительного 1 миллиарда евро.

Анналена Бербок отметила, что, по мнению ЕС, Украине требуется дополнительная поддержка в отношении поставок оружия, вследствие чего главы МИД стран-членов Евросоюза на встрече в Брюсселе сегодня примут решение о выделении еще миллиарда евро Киеву.

Министр иностранных дел ФРГ уточнила, что Берлин, будет работать над тем, чтобы в случае закупок украинской стороной оружия у немецких производителей, этот процесс мог пройти максимально быстро. Детали поставок озвучивать не планируется.