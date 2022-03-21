Военный эксперт Кнутов заявил, что на Украину из Польши доставляют оружие и боеприпасы

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21 марта 2022, 10:00

военные, pixabay.com

Военный эксперт Юрий Кнутов в рамках разговора с представителями средств массовой информации утром в понедельник, 21 марта рассказал, как на территорию Украины поставляется оружие из Польши.

Юрий Кнутов сообщил, что аэродром, расположен в Польше в 100 километрах от Украины – именно туда поставляются оружие и боеприпасы. Впоследствии их везут гражданскими фурами на территорию Западной Украины, откуда потом развозят непосредственно по боевым частям.

Военный эксперт в беседе с RT сообщил, что в ряде мест пока существует возможность доступа. Кнутов заметил, что Киев перекрыт с трех сторон, но четвертая открыта, чтобы мирные жители могли покинуть город.