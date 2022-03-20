Зеленский продлил срок действия военного положения на Украине с 26 марта на 30 суток

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20 марта 2022, 18:03

В. Зеленский, офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в стране еще на 30 суток. В Верховной раде Украины уточнили, что военное положение продляется с 26 марта 2022 года на 30 суток.

На сайте Рады опубликовано сообщение следующего содержания: "Президент подписал ряд законов военного времени, в том числе закон об утверждении его указа "О продлении срока действия военного положения на Украине". Этим законом продлен срок действия военного времени в стране с 26 марта 2022 года сроком на 30 суток".

Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля 2022 года. Верховная рада утвердила законопроект о продлении действия военного положения 15 марта.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о помощи. Целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

Спецназовцы Росгвардии в ходе боя в городе Изюм Харьковской области на Украине взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ. Росгвардейцам также удалось захватить важные документы.