Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала сообщество политолога Екатерины Шульман

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20 марта 2022, 16:22 Источник: РБК

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала фан-группу политолога Екатерины Шульман. Генеральная прокуратура РФ потребовала заблокировать группу из-за размещения в ней информации о «нападении» России на Украину, так как такие публикации создают в обществе «панические настроения».

«Генеральная прокуратура РФ потребовала заблокировать сообщество на территории России. Мы были вынуждены исполнить это требование. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети», — пояснили представители во «ВКонтакте».

В пресс-службе соцсети отметили, что причина требования прокуратуры — размещение в сообществе «заведомо ложной общественно значимой информации, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». Имеются ввиду материалы «о якобы нападении России на территорию Украины», что не соответствует данным официальных источников и «формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».