Володин предложил Вашингтону не «учить Россию» и напомнил о незаконном вторжении в Ливию и Ирак

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20 марта 2022, 10:42 Источник: Telegram

Фото с сайта kremlin.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Соединенным Штатам «начать с себя», когда они осуждают Россию за военную операцию в Украине и вводят в ответ санкции. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«США всегда находятся там, где есть их экономические интересы», - заявил Володин и напомнил, как 9 лет назад страна вторглась в Ирак.

«Погибли по разным оценкам до полумиллиона людей. На долгие годы регион ввергнут в кровавый хаос. Во всемирную историю фальсификаций навсегда вошла пробирка с якобы образцами биооружия, которую демонстрировал международному сообществу тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл, убеждая в необходимости военной операции. В итоге оружия массового уничтожения в Ираке найдено не было. А Пауэлл признал, что он и его страна лгали миру», - написал Володин.

Аналогичная ситуация развивалась вокруг Ливии.

«Поэтому, когда Вашингтон начинает учить Россию и вводит санкции, пусть начнет с себя. Наши цели — обеспечение безопасности, спасение людей, денацификация и демилитаризация Украины. Как видите, большая разница», - заключил Володин.

Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что многие санкции в отношении России будут отменены в случае прекращения спецоперации и восстановления суверенитета Украины.