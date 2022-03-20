Аргументы Недели Политика 13+

Володин предложил Вашингтону не «учить Россию» и напомнил о незаконном вторжении в Ливию и Ирак

, 10:42 Источник: Telegram

Володин предложил Вашингтону не «учить Россию» и напомнил о незаконном вторжении в Ливию и Ирак
Фото с сайта kremlin.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Соединенным Штатам «начать с себя», когда они осуждают Россию за военную операцию в Украине и вводят в ответ санкции. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«США всегда находятся там, где есть их экономические интересы», - заявил Володин и напомнил, как 9 лет назад страна вторглась в Ирак.

«Погибли по разным оценкам до полумиллиона людей. На долгие годы регион ввергнут в кровавый хаос. Во всемирную историю фальсификаций навсегда вошла пробирка с якобы образцами биооружия, которую демонстрировал международному сообществу тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл, убеждая в необходимости военной операции. В итоге оружия массового уничтожения в Ираке найдено не было. А Пауэлл признал, что он и его страна лгали миру», - написал Володин.

Аналогичная ситуация развивалась вокруг Ливии.

«Поэтому, когда Вашингтон начинает учить Россию и вводит санкции, пусть начнет с себя. Наши цели — обеспечение безопасности, спасение людей, денацификация и демилитаризация Украины. Как видите, большая разница», - заключил Володин.

Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что многие санкции в отношении России будут отменены в случае прекращения спецоперации и восстановления суверенитета Украины.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Международная федерация гимнастики требуют дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка за «Z» на форме

Международная федерация гимнастики (FIG) предлагает дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка, старшего тренера сборной команды Российской Федерации по спортивной гимнастике, руководителя делегации на соревнованиях в Катаре Валентину Родионенко и тренера сборной России Игоря Калабушкина, за поведение гимнаста во время церемонии награждения на соревнованиях в Дохе в марте этого года. На этапе Кубка мира в Дохе, Иван Куляк выиграл бронзовую медаль и вышел на церемонию награждения с изображением буквы «Z» на форме.