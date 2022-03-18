Представитель Госдепа США: многие санкции будут отменены в случае прекращения спецоперации и восстановления суверенитета Украины

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18 марта 2022, 19:07 Источник: ТАСС

Флаг США, Carsten Reisinger/globallook.com

США рассматривают санкции в отношении России как инструмент для достижения цели — прекращения военной спецоперации РФ в Украине. Когда цель будет достигнута, большая часть ограничений может быть отменена, заявила в пятницу на брифинге высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

«Я бы просто сказала, что санкции не предназначены для того, чтобы бы быть перманентными. Они являются инструментом, и, если мы увидим результаты, которых мы пытаемся достичь в плане прекращения российской агрессии, восстановления независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, то, как мы надеемся, многие из инструментов, которые мы применяем, перестанут использовать»,- заявила представитель Госдепа.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что беспрецедентные санкции в отношении России уже дают свои плоды и будут только усиливаться до тех пор, пока РФ не закончит военную спецоперацию в Украине.