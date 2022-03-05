Госсекретарь США Блинкен: давление на Россию будет только усиливаться, пока она не завершит спецоперацию

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5 марта 2022, 21:52 Источник: ТАСС

Энтони Блинкен, Florian Gaertner/globallook.com

Беспрецедентные санкции в отношении России уже дают свои плоды и будут только усиливаться до тех пор, пока РФ не закончит военную спецоперацию в Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Заявление прозвучало по итогам встречи Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которая состоялась в субботу на польско-украинской границе. Выступление госсекретаря транслировали телеканалы США.

«Давление на Россию не только беспрецедентно, не только дает весьма конкретные результаты в России, но это давление будет только продолжаться, оно будет расти, пока эта война выбора не будет завершена», - сказал Блинкен.

Выступая на этой неделе на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, Блинкен заявил, что Россия должна немедленно остановить военную операцию в Украине «без всяких условий».