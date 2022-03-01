Госсекретарь США Блинкен: Россия должна незамедлительно вывести войска из Украины

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1 марта 2022, 18:26 Источник: ТАСС

Энтони Блинкен, Sven Hoppe/globallook.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая во вторник на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, заявил, что Россия должна немедленно остановить военную операцию в Украине «без всяких условий».

«Мы должны послать решительный и единый сигнал: президенту Путину следует без всяких условий остановить это неспровоцированное нападение и незамедлительно вывести российские силы из Украины»,- сказал Блинкен.

Ранее сообщалось о состоявшемся во вторник телефонном разговоре Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого глава украинского МИД подчеркнул необходимость введения против России дополнительных санкций.