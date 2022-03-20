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Глава МИД КНР Ван И: Китай никогда не примет внешнего давления и будет сохранять независимую позицию по Украине

, 08:52 Источник: "Интерфакс"

Глава МИД КНР Ван И: Китай никогда не примет внешнего давления и будет сохранять независимую позицию по Украине
Ван И, Li Xin/XinHua/globallook.com

Китай в своей оценке ситуации вокруг Украины придерживается независимой позиции и не приемлет никакого внешнего давления, заявил в воскресенье китайским журналистам глава МИД Китая Ван И.

«Китай будет продолжать выносить независимые суждения, основанные на существе самого вопроса, объективным и справедливым образом. Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления, и мы также выступаем против любых необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая», - сказал Ван И.

По его словам, эта позиция была доведена до президента США Джо Байдена. Он подчеркнул также, что «Китай всегда был силой поддержания мира во всем мире» и выступает «за поддержание мира и противостояние войне».

Ранее сообщалось, что в ходе состоявшихся в пятницу переговоров по видеосвязи лидеров США и Китая Джо Байден намеревался просить Си Цзипина повлиять на Владимира Путина с тем, чтобы он остановил спецоперацию в Украине.

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