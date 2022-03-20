Politico: Байдену не удалось убедить Си Цзиньпина воспользоваться своим влиянием на Россию с целью прекращения спецоперации

Аргументы Недели → Политика 13+

20 марта 2022, 07:08 Источник: ТАСС

Джо Байден и Си Цзиньпин, Liu Bin/XinHua/globallook.com

Состоявшийся в пятницу разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина усилил разногласия США и Китая по вопросам Украины и Тайваня. К такому выводу пришло американское издание Politico.

Газета считает, что президенту США не удалось убедить китайского коллегу «воспользоваться своим влиянием», чтобы прекратить российскую спецоперацию в Украине.

«Вместо этого телефонный разговор спровоцировал со стороны Си Цзиньпина выраженную косвенным образом критику предполагаемой роли США в усугублении кризиса и якобы имевшего место американского вмешательства в контексте Тайваня, а также раздражение в связи с угрозами введения Соединенными Штатами санкций против Китая, если он окажет России помощь, касающуюся военных действий», - пишет газета (перевод по ТАСС).

По мнению авторов статьи, стороны «исчерпали остатки доброй воли, имевшейся после их виртуальной встречи в ноябре».