Белый дом: Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях оказания поддержки России

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18 марта 2022, 22:49 Источник: ТАСС

Байден и Си Цзиньпин, Liu Bin/XinHua/globallook.com

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином предупредил его о последствиях для Китая «от США и всего мира» в случае поддержки России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома по итогам разговора глав Китая и США в режиме видеосвязи в пятницу.

«Он [Байден] описал последствия в том случае, если Китай окажет материальную поддержку России»,- говорится в тексте сообщения.

В нем также подчеркивается, что Байден не требовал от Си Цзиньпина конкретных действий в связи с военной спецоперацией РФ в Украине.

«Президент действительно не обращался с конкретными просьбами к Китаю. Он излагал свою оценку ситуации. Мы считаем, что Китай будет принимать свои собственные решения»,- подчеркивается в сообщении.

Перед началом разговора глав США и КНР ряд СМИ опубликовали «инсайд» о том, что Байден намерен просить Си Цзиньпина повлиять на Владимира Путина с тем, чтобы он завершил спецоперацию в Украине.