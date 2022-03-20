Рамзан Кадыров о боях за Мариуполь: «До полной очистки города осталось совсем недолго»

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20 марта 2022, 08:31

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канал новую публикацию, посвященную боестолкновениям в Мариуполе.

Политик выложил видео, на котором запечатлены действия чеченских силовиков в городе.

«Бои за Мариуполь. Несмотря на сопротивление, наступление и освобождение города планомерно продолжается. До полной очистки города осталось совсем недолго», — прокомментировал ролик Кадыров.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ранее в воскресенье сообщалось, что президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о готовности страны принять у себя переговоры между Москвой и Киевом.