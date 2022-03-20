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Джонсон рассказал о своем намерении посетить Киев, чтобы поддержать Зеленского

, 07:56 Источник: ТАСС

Джонсон рассказал о своем намерении посетить Киев, чтобы поддержать Зеленского
Джонсон и Зеленский, Лондон, 2020 г. Ray Tang/Keystone Press Agency/globallook.com

Британский премьер Борис Джонсон в интервью газете The Sunday Times, опубликованном в воскресенье, сообщил, что рассматривает возможность визита в Киев для поддержки президента Украины Владимира Зеленского.

«Я сильно горю желанием поддержать его любым способом. Я не знаю, будет ли это [визит] действенным способом продемонстрировать мою поддержку, но со стратегической, политической, экономической и моральной точек зрения чрезвычайно важно, чтобы Путин потерпел неудачу, а Зеленский преуспел», - заявил Джонсон (перевод по ТАСС).

Британский премьер рассказал также, что в свое время обсуждал с Зеленским возможность его эвакуации в Великобританию в связи со спецоперацией РФ.

«Должен сказать, что Владимир всегда был предельно ясен: он [сказал, что] обязан украинскому народу, собирается оставаться там [в Украине], чтобы позаботиться о них», - рассказал Джонсон.

Накануне британский премьер заявил, что было бы ошибкой пытаться нормализовать отношения с президентом России Путиным.  

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